СМИ: ВСУ нанесли повторный удар по дамбе Белгородского водохранилища

По данным SHOT, удар был нанесён около часа назад с использованием, предположительно, беспилотников типа «Дартс». Местные жители сообщили, что после атаки раздался взрыв, а в домах задрожали окна.

Ранее, 25 октября, дамба уже подвергалась атаке. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о затоплении более десяти частных участков и предложил жителям близлежащих территорий временно переехать в пункты временного размещения в Белгороде из-за риска повторных ударов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».