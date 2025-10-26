СМИ: ВСУ нанесли повторный удар по дамбе Белгородского водохранилища
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, удар был нанесён около часа назад с использованием, предположительно, беспилотников типа «Дартс». Местные жители сообщили, что после атаки раздался взрыв, а в домах задрожали окна.
Ранее, 25 октября, дамба уже подвергалась атаке. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о затоплении более десяти частных участков и предложил жителям близлежащих территорий временно переехать в пункты временного размещения в Белгороде из-за риска повторных ударов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
