Власти Литвы предложили ограничить транзит в Калининград
Власти Литвы предложили ограничить транзит в Калининград. С таким заявлением выступил президент страны Гитанас Науседа.
По данным Вильнюса, контрабандисты из Белоруссии используют метеозонды для переправки сигарет, что угрожает безопасности полётов, из-за чего Вильнюсский аэропорт трижды закрывался за неделю. При этом инцидентов со стороны Калининградской области не зафиксировано. Поэтому, по словам Науседы, среди возможных мер рассматриваются закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград.
Пресс-служба Науседы отметила, что президент считает такие действия «гибридной атакой» на Литву, требующей симметричного и асимметричного ответа, но не уточнила о каком виде транзита (автомобильном или железнодорожном) идёт речь.
Ранее Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
