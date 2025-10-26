Бобровский стал вторым россиянином с 50 сухими матчами в НХЛ
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский записал на свой счёт 50-й матч без пропущенных голов в НХЛ.
26 октября «Флорида» дома победила «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Бобровский отразил все 17 бросков, оформив первый шатаут в сезоне 2025/26. Голы за «Пантерз» забили Сэм Райнхарт (18-я минута), Коул Швиндт (44) и Эй Джей Грир (51).
37-летний вратарь стал вторым российским голкипером после Евгения Набокова (59 шатаутов), достигшим 50 «сухих» матчей, и вошёл в число 33 вратарей в истории НХЛ с таким результатом в регулярном чемпионате. Рекорд лиги по шатаутам удерживает Мартин Бродер (125).
Ранее россиянин Кирилл Капризов подписал с клубом «Миннесота Уайлд» рекордный для НХЛ восьмилетний контракт на 136 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
