Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

Ушёл из жизни известный театральный актёр и педагог Геннадий Назаров, которому было 58 лет. Об этом сообщили в «Мастерской Петра Фоменко», где он проработал многие годы.

Причина смерти артиста не уточняется.

Назаров известен по роли в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», а также по работам с режиссёрами Георгием Данелией и Владимиром Хотиненко. Он служил в Театре на Малой Бронной и преподавал в ГИТИСе в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

Четыре года назад вместе с супругой Натальей он основал собственную актёрскую мастерскую, воспитанники которой сегодня выступают на сцене «Мастерской Петра Фоменко».



ФОТО: ТАСС
