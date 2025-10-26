Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

Причина смерти артиста не уточняется.

Назаров известен по роли в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», а также по работам с режиссёрами Георгием Данелией и Владимиром Хотиненко. Он служил в Театре на Малой Бронной и преподавал в ГИТИСе в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

Четыре года назад вместе с супругой Натальей он основал собственную актёрскую мастерскую, воспитанники которой сегодня выступают на сцене «Мастерской Петра Фоменко».





