Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам Украины и составу с оружием

По информации ведомства, ВС РФ поразили объекты энергетики, подвижной железнодорожный состав, использовавшийся для доставки оружия и техники в зоны боевых действий на Донбассе, а также цеха по производству и запуску дальнобойных БПЛА и склад для хранения безэкипажных катеров.

Минобороны уточнило, что удары также нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 26 октбяря ПВО сбило 82 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».