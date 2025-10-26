Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам Украины и составу с оружием
Российские вооружённые силы нанесли удары по энергетическим объектам, железнодорожному составу с вооружением, цеху по производству беспилотников и складу безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, ВС РФ поразили объекты энергетики, подвижной железнодорожный состав, использовавшийся для доставки оружия и техники в зоны боевых действий на Донбассе, а также цеха по производству и запуску дальнобойных БПЛА и склад для хранения безэкипажных катеров.
Минобороны уточнило, что удары также нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 26 октбяря ПВО сбило 82 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
