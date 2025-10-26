Минфин США: Военнослужащие могут остаться без зарплат к середине ноября

По словам Бессента, выплата зарплаты возможна в начале ноября, но с 15 ноября «наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату».

Ранее сегодня член палаты представителей от республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что шатдаун правительства США может затянуться до конца ноября.

1 октября в США начался шатдаун — 22-й в истории страны и четвёртый при президенте Дональде Трампе — после того как сенат не смог согласовать бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по вопросу финансирования здравоохранения. По оценке главы Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

