Минфин США: Военнослужащие могут остаться без зарплат к середине ноября
Американские военнослужащие могут остаться без зарплаты к 15 ноября, если шатдаун правительства продолжится. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент телеканалу CBS.
По словам Бессента, выплата зарплаты возможна в начале ноября, но с 15 ноября «наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату».
Ранее сегодня член палаты представителей от республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что шатдаун правительства США может затянуться до конца ноября.
1 октября в США начался шатдаун — 22-й в истории страны и четвёртый при президенте Дональде Трампе — после того как сенат не смог согласовать бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по вопросу финансирования здравоохранения. По оценке главы Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
