Дмитриев: Идея о тоннеле между РФ и США обсуждается

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что идея строительства тоннеля между Россией и Аляской обсуждается.

СМИ: Тоннель между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд

Об этом он заявил на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной, не приведя подробностей.

Ранее на этой неделе Дмитриев заявил, что реализация проекта тоннеля между Чукоткой и Аляской возможна только после преодоления политических разногласий, подчеркнув при этом наличие серьёзных экономических оснований для его строительства.

19 октября он анонсировал в соцсети X конкурс на лучшее ИИ-видео о будущем тоннеле под Беринговым проливом. Победители получат четырёхдневную поездку на Дальний Восток или Аляску либо возможность первыми проехать по построенному тоннелю.

Дмитриев также представил эскиз проекта, выполненный от руки, и сообщил, что строительство может быть завершено менее чем за восемь лет. По его оценке, стоимость проекта составит не менее 8 млрд долларов, а его реализация откроет возможности для совместного освоения ресурсов двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АляскаЧукоткаСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры