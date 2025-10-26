Дмитриев: Идея о тоннеле между РФ и США обсуждается

Об этом он заявил на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной, не приведя подробностей.

Ранее на этой неделе Дмитриев заявил, что реализация проекта тоннеля между Чукоткой и Аляской возможна только после преодоления политических разногласий, подчеркнув при этом наличие серьёзных экономических оснований для его строительства.

19 октября он анонсировал в соцсети X конкурс на лучшее ИИ-видео о будущем тоннеле под Беринговым проливом. Победители получат четырёхдневную поездку на Дальний Восток или Аляску либо возможность первыми проехать по построенному тоннелю.

Дмитриев также представил эскиз проекта, выполненный от руки, и сообщил, что строительство может быть завершено менее чем за восемь лет. По его оценке, стоимость проекта составит не менее 8 млрд долларов, а его реализация откроет возможности для совместного освоения ресурсов двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».