Швыдкой: РФ может создать свою мировую премию в области литературы
Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе.
Швыдкой высоко оценил талант Прилепина, назвав его одним из лучших современных русских писателей, но выразил мнение, что создание аналогов существующих премий, таких как Нобелевская или «Оскар», было бы ошибкой. По его словам, Россия должна сосредоточиться на учреждении уникальной премии, способной привлечь внимание мировой общественности.
Швыдкой также указал, что в России уже существуют значимые литературные награды, такие как «Ясная поляна» и «Большая книга», но для создания премии мирового масштаба необходимо разработать концепцию действительно глобальной литературной награды.
Ранее Прилепин сообщил о планах создать российский аналог Нобелевской премии в области литературы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев: Идея о тоннеле между РФ и США обсуждается
- СМИ: ВСУ нанесли повторный удар по дамбе Белгородского водохранилища
- Власти Литвы предложили ограничить транзит в Калининград
- Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра
- Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам Украины и составу с оружием
- Швыдкой: РФ может создать свою мировую премию в области литературы
- Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях ракеты «Буревестник»
- Дмитриев: Рубль стал самой успешной валютой этого года
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 26 украинских БПЛА над 3 регионами России
- Названы победители московского конкурса «Дизайн-цех»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru