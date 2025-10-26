Швыдкой: РФ может создать свою мировую премию в области литературы

Швыдкой высоко оценил талант Прилепина, назвав его одним из лучших современных русских писателей, но выразил мнение, что создание аналогов существующих премий, таких как Нобелевская или «Оскар», было бы ошибкой. По его словам, Россия должна сосредоточиться на учреждении уникальной премии, способной привлечь внимание мировой общественности.

Швыдкой также указал, что в России уже существуют значимые литературные награды, такие как «Ясная поляна» и «Большая книга», но для создания премии мирового масштаба необходимо разработать концепцию действительно глобальной литературной награды.

Ранее Прилепин сообщил о планах создать российский аналог Нобелевской премии в области литературы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».