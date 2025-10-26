Попов: Российская анимация сможет достичь импортозамещения с помощью IT и ИИ

По его словам, современная анимация развивается на стыке IT и креативных индустрий, где IT-специалисты играют важную роль, создавая инструменты для решения сложных задач. Попов отметил, что отрасль сталкивается с вызовами, но одновременно открываются и перспективы - в том числе благодаря внедрению искусственного интеллекта, который уже трансформирует индустрию и продолжит её менять.

Попов также подчеркнул, что полная независимость от иностранных технологий в анимации едва ли достижима, так как производство всегда сочетает зарубежный и российский софт. Однако, по его мнению, именно такое сочетание способствует появлению оригинальных творческих решений и значимых открытий.

Ранее IT-эксперт Даниил Аржаков в эфире НСН заявил, что искусственный интеллект может ускорить процесс создания компьютерных игр, а также сделать его дешевле.

