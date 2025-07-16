В России, кстати, по-боевому восприняли ультиматум. Так, военный блогер Юрий Подоляка заявил НСН, что за эти 50 дней российская армия сможет освободить Покровск и Константиновку в ДНР, а также напомнил, что мнение Трампа меняется каждый день.

«Я надеюсь, что нам удастся дожать Покровск и освободить всю агломерацию. Также, думаю, мы будем пытаться освободить Константиновку…Пока что действия Трампа — зачастую сумбурные и противоречивые. То, что он сказал сегодня, может быть полностью отменено послезавтра», - отметил Подоляка.

При этом позднее Трамп выразил надежду на то, что позиция российских властей по Украине изменится «скорее, чем за 50 дней» и США не придется вводить новые санкции в отношении России и стран, которые поддерживают с ней торговые отношения. Говоря об этом, глава США подчеркнул, что решение о введении санкций принесло бы «много вреда» некоторым странам, приводит его слова ТАСС.

Помимо прочего, президент США также думает, что его российский коллега все же хочет мира на Украине. Такое заявление он сделал, беседуя с журналистами на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел C-SPAN.

Что касается слов Рютте о 100% пошлинах для торговых партнеров России, научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН заявил, что упомянутые страны не откажутся от сотрудничества с РФ и не испугаются этих угроз. Он пояснил, что для Индии и Китая разрыв торговых отношений с РФ стал бы катастрофой, так как они импортируют 85% наших углеводородных ресурсов.

«Речь идет про наши углеводородные ресурсы, у нас два главных партнера – Китай и Индия, на них приходится 85%... В целом наш экспорт на 80% состоит из сырьевых товаров – нефть, газ, уголь, минеральные удобрения, пшеница…Наши партнеры не станут отказываться от партнерства из-за пошлин Трампа. Они будут балансировать, резкого разрыва не будет», - заявил Остапкович.

Помимо прочего, он подчеркнул, что это окажет минимальное влияние на экономику, так как любые санкции можно обойти.

«С точки зрения влияния на экономику - это минимум. … Любые санкции можно обойти, Иран торгует нефтью, производит всякое, хотя 40 лет под санкциями. Да, это будет отдельный дискомфорт для ряда предприятий, но вряд ли это ударит по ВВП», - заметил собеседник НСН.