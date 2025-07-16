50 оттенков давления: Китай и НАТО пугают пошлинами из-за России
Как только Трамп выставил РФ и Украине срок для заключения сделки, подключились и европейцы с угрозами в адрес ближайших партнеров России. Однако в Москве сомневаются, что это кого-то испугает.
В свете свежих ультиматумов президента США Дональда Трампа России о 50-дневном сроке на заключение сделки с Украиной генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил оказать давление и на ближайших союзников России.
Так, он предупредил, что покупатели российской экспортной продукции, то есть такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, могут серьезно пострадать от вторичных пошлин в размере 100%, если не окажут влияние на президента России Владимира Путина и не призовут его к скорейшему подписанию сделки с Украиной, пишет агентство Reuters.
УГРОЗЫ ПАРТНЕРАМ РФ
Напомним, что в понедельник Трамп на встрече с Рютте в Вашингтоне сделал заявление для Украины и России, согласно которому у стран есть 50 дней, чтобы подписать соглашение об урегулировании конфликта. В противном случае РФ ждут «очень жесткие пошлины».
В России, кстати, по-боевому восприняли ультиматум. Так, военный блогер Юрий Подоляка заявил НСН, что за эти 50 дней российская армия сможет освободить Покровск и Константиновку в ДНР, а также напомнил, что мнение Трампа меняется каждый день.
«Я надеюсь, что нам удастся дожать Покровск и освободить всю агломерацию. Также, думаю, мы будем пытаться освободить Константиновку…Пока что действия Трампа — зачастую сумбурные и противоречивые. То, что он сказал сегодня, может быть полностью отменено послезавтра», - отметил Подоляка.
При этом позднее Трамп выразил надежду на то, что позиция российских властей по Украине изменится «скорее, чем за 50 дней» и США не придется вводить новые санкции в отношении России и стран, которые поддерживают с ней торговые отношения. Говоря об этом, глава США подчеркнул, что решение о введении санкций принесло бы «много вреда» некоторым странам, приводит его слова ТАСС.
Помимо прочего, президент США также думает, что его российский коллега все же хочет мира на Украине. Такое заявление он сделал, беседуя с журналистами на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел C-SPAN.
Что касается слов Рютте о 100% пошлинах для торговых партнеров России, научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН заявил, что упомянутые страны не откажутся от сотрудничества с РФ и не испугаются этих угроз. Он пояснил, что для Индии и Китая разрыв торговых отношений с РФ стал бы катастрофой, так как они импортируют 85% наших углеводородных ресурсов.
«Речь идет про наши углеводородные ресурсы, у нас два главных партнера – Китай и Индия, на них приходится 85%... В целом наш экспорт на 80% состоит из сырьевых товаров – нефть, газ, уголь, минеральные удобрения, пшеница…Наши партнеры не станут отказываться от партнерства из-за пошлин Трампа. Они будут балансировать, резкого разрыва не будет», - заявил Остапкович.
Помимо прочего, он подчеркнул, что это окажет минимальное влияние на экономику, так как любые санкции можно обойти.
«С точки зрения влияния на экономику - это минимум. … Любые санкции можно обойти, Иран торгует нефтью, производит всякое, хотя 40 лет под санкциями. Да, это будет отдельный дискомфорт для ряда предприятий, но вряд ли это ударит по ВВП», - заметил собеседник НСН.
СЛОЖНОСТИ С САНКЦИЯМИ
Тем временем европейцы не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Трансляция велась телеканалом М1. Как сказал Сийярто, большинство выступало за принятие новых пакетов, но ничего не получилось.
Оказалось, что принятию новых ужесточительных мер помешала позиция Словакии, которую «почти убедили», сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
В рамках 18-го пакета санкций против России Еврокомиссия, в частности, предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, снизить потолок цен на нефть до $45 за баррель, запретить в Евросоюз импорт нефтепродуктов на основе российской нефти и ввести санкции в отношении судов, связанных с РФ.
Помимо прочего, ярый русофоб, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) выступил в соцсетях с довольно провокационным «советом» к российскому лидеру. Так, он предложил Путину «позвонить аятолле», если тот хочет узнать, что же случится на 51-й день отведенного срока для заключения сделки по Украине. Речь идет о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.
Вдобавок он посоветовал странам, «покупающим дешевую российскую нефть», принять всерьез заявления Трампа о 100% пошлинах.
Напомним, что Грэм по просьбе главы США ранее разработал законопроект, который подразумевает введение импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые стран, закупающих у России газ, нефть, уран и другие товары. Однако позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, сенаторы не готовы принять этот законопроект без согласия Трампа. Сам же Трамп назвал его «бессмысленным».
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