В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot

Минобороны ФРГ не располагает информацией о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил представитель германского военного ведомства Митко Мюллер.

Пентагон не уточнил, что Трамп имел в виду под «17 Patriot» для Украины

По его словам, в настоящее время идёт процесс согласования поставок, которые «могут занять месяцы».

«Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути», - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Укрнаину уже отправляют ракеты для систем Patriot, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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