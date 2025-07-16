В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot
16 июля 202516:34
Минобороны ФРГ не располагает информацией о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил представитель германского военного ведомства Митко Мюллер.
По его словам, в настоящее время идёт процесс согласования поставок, которые «могут занять месяцы».
«Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути», - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Укрнаину уже отправляют ракеты для систем Patriot, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru