В России указали на угрозу породному собаководству
Кинолог Владимир Уражевский в эфире НСН раскритиковал предложение проводить обязательный медосмотр у врача-психиатра владельцев собак, назвав эту идею угрозой породному собаководству.
Кинолог Владимир Уражевский в беседе с НСН назвал «очередной глупостью» предложение проводить обязательный медосмотр у врача-психиатра владельцев собак.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв ранее предложил ввести обязательный медицинский осмотр у врача-психиатра лиц, решивших приобрести собаку бойцовой породы. Необходимость такого осмотра он обосновал ростом числа случаев натравливания собак на людей. Уражевский напомнил, что в российском законодательстве нет такого понятия, как «бойцовская порода» собак.
«В российском законодательстве нет такого понятия, как «бойцовская порода» собак. Законом «Об ответственном обращении с животными» выделена группа особо опасных пород собак, которые не должны присутствовать в общественных местах без намордника и поводка. При этом, если они сидят дома за большим забором, то находиться в наморднике и на поводке им не обязательно. Законом определены всего 10 таких пород собак. Метис ротвейлера или алабая уже не подпадает под эту норму», - отметил специалист.
По его словам, такие предложения, как у Соловьева, появляются из-за отсутствия адекватных законов.
«Предложение юриста Соловьева - это заблуждение и очередная глупость. В 2018 году уже был принят неработающий закон, который позволяет стерилизовать и кастрировать собак, а затем выпускать, в так называемые, места их изъятия. В результате на улицах у нас сегодня миллионы собак, которые убивают детей и стариков. При этом на стерилизацию и кастрацию тратятся миллиарды бюджетных денег, которые не доходят до тех же стариков и детей. Кроме того, по этому закону, если вы кормите несчастную собаку, которую выкинули на улицу, то вы считаетесь её владельцем. Если она на кого-нибудь нападает, то вы несете уголовную ответственность. Такие нерабочие законы принимают неграмотные депутаты. И самое страшное, что депутаты при принятии таких нормативных актов, не обращаются в Союз кинологических организаций и к другим профессионалам, а делают всё втихую. Когда нет адекватных законов, появляются такого рода предложения как у Соловьева. Сейчас в Госдуме обсуждаются ещё четыре законопроекта, которые могут полностью угробить породное собаководство в России», - отметил Уражевский.
Он призвал не забывать, что владельцы агрессивных собак несут уголовную и гражданскую ответственность.
«Если говорить об ужесточении ответственности владельцев собак, то у нас есть уголовная и гражданская ответственность за неправомерное использование имущества. Собака, согласно законодательству Российской Федерации, является имуществом», - добавил эксперт.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете на выгул опасных собак детьми и пьяными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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