Премьер-министра Украины Шмыгаля отправили в отставку
Верховная рада утвердила отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Отставку Шмыгаля, который ранее подал заявление об увольнении, поддержал 261 парламентарий, против не высказался никто.
Согласно украинским законам, вместе с премьером увольняется всё правительство. Кабми продолжит работать в качестве «исполняющих обязанности» до назначения новых министров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить правительство страны министру экономики Юлии Свириденко, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru