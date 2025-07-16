Премьер-министра Украины Шмыгаля отправили в отставку

Верховная рада утвердила отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

Зеленский предложил назначить Шмыгаля министром обороны Украины

Отставку Шмыгаля, который ранее подал заявление об увольнении, поддержал 261 парламентарий, против не высказался никто.

Согласно украинским законам, вместе с премьером увольняется всё правительство. Кабми продолжит работать в качестве «исполняющих обязанности» до назначения новых министров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить правительство страны министру экономики Юлии Свириденко, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/verkhovna_rada
ТЕГИ:Верховная РадаОтставкаПремьер-министрУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры