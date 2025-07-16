Россиянам назвали продукты, которые в жару могут навредить организму
Даже привычные продукты в жару могут навредить организму. Об этом «ФедералПресс» заявила лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова.
По её словам, лучше отказаться от жирного мяса и фастфуда, так как на их переваривание организму требуется много энергии, что может привести к внутреннему перегреву. А майонез и прочие жирные соусы в жаркую погоду могут стать причиной серьёзного отравления.
Врач указала, что острая пища усиливает потоотделение и ускоряет потерю жидкости. Алкоголь является одним из главных провокаторов обезвоживания, равно как и сладкие газировки, пакетированные соки, торты и пирожные.
«В сильную жару организм и так работает на пределе. А еда с высокой нагрузкой на пищеварение... может ухудшить самочувствие», – заключила Панкова.
Ранее замдиректора по научной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Ефимочкина заявила, что среди готовых блюд в жару особенно опасны заправленные салаты, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot
- Против шеф-редактора The Insider Олевского завели уголовное дело
- Рост зарплат в креативной индустрии объяснили перестройкой экономики
- Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским ФК «Шанхай Шэньхуа»
- В России указали на угрозу породному собаководству
- Премьер-министра Украины Шмыгаля отправили в отставку
- Россиянам назвали продукты, которые в жару могут навредить организму
- Глава SuperJob: Работодатели смотрят на «бренд вуза» только первые пять лет
- Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом
- Конкурент Таиланду: Туроператоры ждут прямые рейсы из Москвы в Мьянму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru