Россиянам назвали продукты, которые в жару могут навредить организму

По её словам, лучше отказаться от жирного мяса и фастфуда, так как на их переваривание организму требуется много энергии, что может привести к внутреннему перегреву. А майонез и прочие жирные соусы в жаркую погоду могут стать причиной серьёзного отравления.

Врач указала, что острая пища усиливает потоотделение и ускоряет потерю жидкости. Алкоголь является одним из главных провокаторов обезвоживания, равно как и сладкие газировки, пакетированные соки, торты и пирожные.

«В сильную жару организм и так работает на пределе. А еда с высокой нагрузкой на пищеварение... может ухудшить самочувствие», – заключила Панкова.

Ранее замдиректора по научной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Ефимочкина заявила, что среди готовых блюд в жару особенно опасны заправленные салаты, сообщает RT.