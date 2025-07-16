С появлением национального мессенджера MAX компаниям, скорее всего, будет разумно перевести туда всю деловую переписку, чтобы обезопасить себя от мошенничества и утечек, также важно обучать сотрудников кибергигиене и прибегать к услугам белых хакеров. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Каждая 20-я опрошенная российская компания из числа малого и среднего бизнеса передала данные кибермошенникам в этом году, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного компаниями «Актион, Бухгалтерия» и «Актион Управление». Так, почти 50% опрошенных малых и средних компаний в РФ сталкивалась со случаями кибермошенничества в 2025 году. Комлев заявил, что лучше не станет, и компании должны больше усилий вкладывать в безопасность.