Компаниям напомнили, как защититься от утечек и мошенничества
И большим, и маленьким предприятиям сегодня очень важно вкладываться в обучение сотрудников, а также задуматься о том, чтобы решать все деловые задачи через мессенджер MAX, заявил НСН Николай Комлев.
С появлением национального мессенджера MAX компаниям, скорее всего, будет разумно перевести туда всю деловую переписку, чтобы обезопасить себя от мошенничества и утечек, также важно обучать сотрудников кибергигиене и прибегать к услугам белых хакеров. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Каждая 20-я опрошенная российская компания из числа малого и среднего бизнеса передала данные кибермошенникам в этом году, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного компаниями «Актион, Бухгалтерия» и «Актион Управление». Так, почти 50% опрошенных малых и средних компаний в РФ сталкивалась со случаями кибермошенничества в 2025 году. Комлев заявил, что лучше не станет, и компании должны больше усилий вкладывать в безопасность.
«Атаки мошенников были, есть и будут. Любым компаниям и частным лицам нужно быть к этому готовыми. Лучше не станет. Развиваясь, технологии помогают и им, и нам. С точки зрения кибератак, у нас есть отечественные средства защиты, котируются на мировом уровне, но это касается взломов техники. Однако люди всегда остаются слабым звеном. Сейчас был принят закон о многофункциональном сервисе, где будет доверенный мессенджер MAX. Возможно, если такой государственный аналог WeChat у нас появится, то часть делового общения нужно будет перевести в эту систему», - считает он.
Комлев также напомнил об опции Bug Bounty, которой большим корпорациям не стоит пренебрегать, а маленьким предприятиям посоветовал обучать персонал.
«Компании тратят огромные деньги на защиту. И те, кто более продвинутые, не только на установку каких-то программ противодействия, но еще и на обучение сотрудников. Плюс прибегают к услугам белых хакеров – просят их протестировать платформу, то есть взломать ее. Это очень хороший способ, и молодежи интересно, и работа в белую. Важно не только защищаться, но и тестировать свою защиту. Что касается маленьких компаний, то им нужно больше внимания уделять обучению своих сотрудников», - подытожил он.
Ранее пресс-служба компании VK объявила, что заплатит вознаграждение в размере до пяти млн рублей за уязвимости, найденные в национальном мессенджере MAX, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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