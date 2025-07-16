Против шеф-редактора The Insider Олевского завели уголовное дело

Уточняется, что дело в отношении журналиста возбуждено по статье об участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации.

В ведомстве указали, что Олевский уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье КоАП РФ, однако продолжил участие в деятельности The Insider, приняв участие в публикации антироссийских материалов.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что против журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает RT.