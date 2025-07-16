СМИ: Ультиматум Трампа сыграет против него самого
Требование американского лидера Дональда Трампа достигнуть сделки по Украине за 50 дней может осложнить его собственное положение, сообщает Responsible Statecraft.
По данным журнала, установленный им срок ограничит его дальнейшие возможности для маневра, сделает ожидаемое урегулирование еще более недостижимым. В результате президент США будет вынужден предпринимать шаги, наносящие ущерб интересам Вашингтона.
Кроме того, если России откажется от требований США, Трампу придется сделать «незавидный» выбор по истечению обозначенных им 50 дней. Ему нужно будет либо отступить и расписаться в беспомощности, либо принять экономические меры, которые негативно скажутся не только на США, но и оттолкнут их близких партнеров. В конечном итоге это негативно повлияет на процесс урегулирования украинского конфликта.
Ранее стало известно, что Путин не планирует прекращать военные действия на Украине, несмотря на заявления Трампа о введении новых санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru