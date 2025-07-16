Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В здании парка развлечений курорта «Притяжение» в Магнитогорске завершается монтаж инженерных сетей

По его словам, глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где «на полные обороты» переходит цех коксования.

«Также президент, естественно, пообщается с руководством предприятия», - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин рассказал, что свою мюнхенскую речь в 2007 году он написал пока летел в самолёте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Челябинская ОбластьМагнитогорскВладимир Путин

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