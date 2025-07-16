Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой

По его словам, глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где «на полные обороты» переходит цех коксования.

«Также президент, естественно, пообщается с руководством предприятия», - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин рассказал, что свою мюнхенскую речь в 2007 году он написал пока летел в самолёте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

