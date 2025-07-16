Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой
16 июля 202516:48
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где «на полные обороты» переходит цех коксования.
«Также президент, естественно, пообщается с руководством предприятия», - сказал представитель Кремля.
Ранее Путин рассказал, что свою мюнхенскую речь в 2007 году он написал пока летел в самолёте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Гонорары гениев растут»: В Госдуме поддержали рост зарплат в креативной индустрии
- Армия Израиля заявила о новом ударе по Дамаску
- Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой
- Компаниям напомнили, как защититься от утечек и мошенничества
- В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot
- Против шеф-редактора The Insider Олевского завели уголовное дело
- Рост зарплат в креативной индустрии объяснили перестройкой экономики
- Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским ФК «Шанхай Шэньхуа»
- В России указали на угрозу породному собаководству
- Премьер-министра Украины Шмыгаля отправили в отставку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru