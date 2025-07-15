«Речь идет про наши углеводородные ресурсы, у нас два главных партнера – Китай и Индия, на них приходится 85%. Только 15% приходится на Турцию и еще кого-то. В целом наш экспорт на 80% состоит из сырьевых товаров – нефть, газ, уголь, минеральные удобрения, пшеница. Автомобили и технологичный импорт идет у нас из Китая, здесь никакого параллельного импорта. А все остальные логистические маршруты построены в трех-четырех валютах через Казахстан, Армению и так далее. Мы даже завозим моторы к «Боингам» по параллельному импорту. Наши партнеры не станут отказываться от партнерства из-за пошлин Трампа. Они будут балансировать, резкого разрыва не будет», - отметил он.

По его словам, влияние на экономику будет минимальным, потому что любые санкции можно обойти.

«С точки зрения влияния на экономику - это минимум миниморум. В 2022 году Европа ушла с рынка нефти, ну и что? Мы перестроили логистику, есть сложности и издержки, но все равно удара мы не ощутили. Любые санкции можно обойти, Иран торгует нефтью, производит всякое, хотя 40 лет под санкциями. Да, это будет отдельный дискомфорт для ряда предприятий, но вряд ли это ударит по ВВП. Принципиального удара не будет. Трамп вообще дает 30 дней, потом 50 дней, у него когнитивный диссонанс. Все обходится, нефтяные танкеры спокойно плавают под флагами Мальты и так далее. Это все проследить невозможно, нанять армию контролеров, которые будут следить за танкерами или что? Масса путей обойти проливы, через Датские проливы у нас всего 5-7% проходит кораблей. Там еще как-то можно контролировать, но это не везде», - заключил собеседник НСН.

Заявления Трампа о намерении ввести огромные пошлины в отношении России являются попыткой повлиять на переговоры Москвы и Киева, объяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

