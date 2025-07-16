Армия Израиля заявила о новом ударе по Дамаску

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара по комплексу зданий Генштаба Сирии атаковала ещё одну цель в Дамаске. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

СМИ: Президент Ирана Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля

В сообщении говорится, что целью являлся военный объект, который расположен рядом с дворцом сирийского президента.

Ранее Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне столкновений между друзскими ополченцами, бедуинскими племенами и правительственными силами Сирия в Эс-Сувейде.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости защитить друзское меньшинство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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