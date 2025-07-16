Армия Израиля заявила о новом ударе по Дамаску
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара по комплексу зданий Генштаба Сирии атаковала ещё одну цель в Дамаске. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
В сообщении говорится, что целью являлся военный объект, который расположен рядом с дворцом сирийского президента.
Ранее Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне столкновений между друзскими ополченцами, бедуинскими племенами и правительственными силами Сирия в Эс-Сувейде.
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости защитить друзское меньшинство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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