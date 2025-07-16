Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским ФК «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа». ОБ этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

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В сообщении говорится, что новое соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до 2027 года.

Слуцкий стал главным тренером китайского клуба в январе 2024 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» дважды выиграл Суперкубок Китая (2024, 2025).

Ранее новым главным тренером футбольного ЦСКА стал экс-наставик швейцарского «Базеля» Фабио Челестини, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@shanghaishenhuafc3743
ТЕГИ:ФутболТренерКитайЛеонид Слуцкий

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