Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским ФК «Шанхай Шэньхуа»
16 июля 202516:09
Российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа». ОБ этом сообщает пресс-служба китайского клуба.
В сообщении говорится, что новое соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до 2027 года.
Слуцкий стал главным тренером китайского клуба в январе 2024 года. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» дважды выиграл Суперкубок Китая (2024, 2025).
Ранее новым главным тренером футбольного ЦСКА стал экс-наставик швейцарского «Базеля» Фабио Челестини, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru