Рост зарплат в креативной индустрии объяснили перестройкой экономики
Наибольший рост в креативной индустрии демонстрируют сектор IT, киноиндустрия, fashion-индустрия и гастрономический сектор, сказала НСН Марина Монгуш.
Благодаря переходу экономики от сырьевого к креативному типу творческие профессии выходят из тени, особенно остро кадровый голод ощущается в секторе IT, гастрономическом секторе, fashion-индустрии и киноиндустрии. Об этом НСН заявила президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш.
В среднем за первое полугодие 2025 года зарплаты представителей креативных индустрий выросли на 20%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Динамичнее всего зарплаты прибавили у режиссеров и артистов. Монгуш заявила, что спрос на креативные кадры растет благодаря изменению типа экономики.
«Спрос на креативные кадры растет последние лет 20, потому что сама сфера экономики очень сильно изменилась. Произошел переход от сырьевого к креативному типу экономики. И президент России Владимир Путин об этом говорит, и проходят стратегические сессии у председателя правительства Михаила Мишустина, был принят федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Креативные люди, отрасли и профессии вышли из тени, стали как будто более легализоваными, поэтому мы и видим взрывной рост интереса к креативным профессиям. Традиционно растет сектор IT, киноиндустрии, fashion-индустрии, а еще гастрономический сектор, который из-за активного роста испытывает кадровый голод. Эти же сектора лидируют и по зарплатам — здесь есть кратный экономический рост и активный рост использования искусственного интеллекта. Отмечу, что стоит отличать просто креативного человека (это навык) от креативной индустрии, где работают люди, которые смогли перевести свое творчество в бизнес», — сказала Монгуш.
Ранее Путин заявил на пресс-конференции в Минске, что в 2024 году рост зарплат в России в реальном выражении составил 9,7%.
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