«Спрос на креативные кадры растет последние лет 20, потому что сама сфера экономики очень сильно изменилась. Произошел переход от сырьевого к креативному типу экономики. И президент России Владимир Путин об этом говорит, и проходят стратегические сессии у председателя правительства Михаила Мишустина, был принят федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Креативные люди, отрасли и профессии вышли из тени, стали как будто более легализоваными, поэтому мы и видим взрывной рост интереса к креативным профессиям. Традиционно растет сектор IT, киноиндустрии, fashion-индустрии, а еще гастрономический сектор, который из-за активного роста испытывает кадровый голод. Эти же сектора лидируют и по зарплатам — здесь есть кратный экономический рост и активный рост использования искусственного интеллекта. Отмечу, что стоит отличать просто креативного человека (это навык) от креативной индустрии, где работают люди, которые смогли перевести свое творчество в бизнес», — сказала Монгуш.

Ранее Путин заявил на пресс-конференции в Минске, что в 2024 году рост зарплат в России в реальном выражении составил 9,7%.

