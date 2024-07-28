20 погибших и пленные: В Мали туареги разгромили группу ЧВК «Вагнер»
Военные «Вагнера» прибыли на помощь правительственным войскам Мали, однако попали в окружение.
НАПАДЕНИЕ В МАЛИ
В Мали туареги напали на колонну ЧВК «Вагнер», которая была разбита в результате попадания в засаду. По предварительным данным, 20 человек погибли. Некоторые Telegram-каналы сообщают о 50-и погибших и нескольких пленных. В Минобороны России пока эту информацию не прокомментировали.
Среди погибших также автор популярного Telegram-канала «Grey Zone» Никита Федянин. Отмечается, что сообщения на этой странице не обновлялись с 23-го июля. По данным других Telegram-каналов, кроме Федянина мог погибнуть и командир «Вагнера» Антон Елизаров с позывным «Лотос». До этого он курировал наступление на Соледар и Бахмут.
Известно, что туареги атаковали «Вагнер» во время совместной операции ЧВК с правительственной армией Мали. Во время боя было подбито несколько единиц техники и вертолет Ми-24, прикрывавший группу. На видео, распространенное туарегами в Сети, видны подбитые боевые автомобили, множество погибших и пленных, которых сейчас пытаются обменять.
О разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали сообщило и крупное информационное агентство AFP, ссылаясь на представителя туарегов-сепаратистов. Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидаль, расположенном на севере Мали, рассказал изданию, что после трехдневного боя 15 военных российской ЧВК были убиты, либо взяты в плен. При этом, по словам участника сепаратистского движения туарегов Моссы Аг Инзомы, речь идет о «многих десятках» убитых и взятых в плен наемников «Вагнера».
По словам политолога Игоря Дмитриева, операция проводилась в пустыне на севере Мали. Он заметил, что чаще всего в таких случаях туареги уходят в Алжир, но в этот раз они были заблокированы авиацией, но она не смогла эффективно действовать из-за песчаной бури. В связи с этим туарегам удалось отрезать одну из колонн и контратаковать ее.
О начавшихся боях на севере Мали сообщали и в Генштабе ВС сраны. По информации ведомства, подразделения Вооруженных сил этого государства проводят серьезные боевые действия против террористических отрядов в районе Тинзауатен на границе с Алжиром.
«Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками ВС Мали. При этом зона столкновения до сих пор остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей», - говорится в коммюнике, опубликованном Генштабом ВС Мали.
В ведомстве заверили, что за этим участком ведется тщательное наблюдение. При этом его представители призвали мирное население во избежание жертв покинуть территории, на которых расположились террористы.
Войска ЧВК «Вагнер» расположены на территории Мали как минимум с 2021 года. Они действуют на стороне правительственных сил.
КТО ТАКИЕ ТУАРЕГИ
Туареги — народ группы берберов, воинственное племя в Африке, представители которого уже более ста лет борются за создание независимого государства. Еще французы разделили их территории между своими колониями, разместив их в Мали, Нигере, Марокко и Алжире.
В этой связи туареги потеряли возможность доминировать над оседлыми земледельцами на этих территориях. Сложившаяся ситуация, а также отстранение от политики другими этническими группами и ухудшение экономического положения из-за бедственных погодных условий в 1970-1980-х годах привели к открытому вооруженному сопротивлению в Алжире, Нигере и Мали. Туареги выступали за создание государства Азавад.
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов продолжается с 2012 года. Тогда они подняли вооруженное восстание, после чего стали контролировать значительную часть севера страны. 22 марта 2012 года военные Мали обвинили президента страны в неспособности подавить восстание туарегов и совершили госпереворот.
После этого туареги-сепаратисты активизировались еще больше и объявили об одностороннем прекращении огня в связи с достижением цели освобождения Азавада. 6 апреля 2012 года они заявили о создании независимого государства. С того момента в стране начался кризис, затрагивающий прежде всего социальную и экономическую сферы, а также безопасность.
По религии туареги — мусульмане-сунниты. Однако они сохранили много доисламских традиций. Между тем, среди туарегов есть и радикальные исламисты.
По сообщениям Telegram-канала «Baza», ответственность за нападение на колонну «Вагнер» уже взяла на себя джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе» («Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России). При этом некоторые СМИ сообщают, что нападение на «Вагнер» в Мали совершили представители сепаратистского движения «Координация движений Азавада».
25 июля в районе Тинзауатен боевики напали на патруль правительственных войск. По сообщениям властей Мали, погибли два военнослужащих армии страны, еще 10 были ранены. При этом силовикам удалось ликвидировать примерно 20 боевиков, уничтожив их технику и авто.
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