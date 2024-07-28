20 погибших и пленные: В Мали туареги разгромили группу ЧВК «Вагнер»

Среди погибших также автор популярного Telegram-канала «Grey Zone» Никита Федянин. Отмечается, что сообщения на этой странице не обновлялись с 23-го июля. По данным других Telegram-каналов, кроме Федянина мог погибнуть и командир «Вагнера» Антон Елизаров с позывным «Лотос». До этого он курировал наступление на Соледар и Бахмут.

Известно, что туареги атаковали «Вагнер» во время совместной операции ЧВК с правительственной армией Мали. Во время боя было подбито несколько единиц техники и вертолет Ми-24, прикрывавший группу. На видео, распространенное туарегами в Сети, видны подбитые боевые автомобили, множество погибших и пленных, которых сейчас пытаются обменять.

О разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали сообщило и крупное информационное агентство AFP, ссылаясь на представителя туарегов-сепаратистов. Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидаль, расположенном на севере Мали, рассказал изданию, что после трехдневного боя 15 военных российской ЧВК были убиты, либо взяты в плен. При этом, по словам участника сепаратистского движения туарегов Моссы Аг Инзомы, речь идет о «многих десятках» убитых и взятых в плен наемников «Вагнера».