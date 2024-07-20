Израиль атаковал нефтехранилища в порту Ходейда в Йемене
20 июля 202419:22
Самолеты израильских ВВС атаковали нефтехранилища в порту Ходейда на западе Йемена, передает телеканал Al Masirah.
По информации СМИ, в результате налета есть погибшие и пострадавшие. В атаке участвовали 12 самолетов израильских ВВС.
Как пишет РИА Новости, два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести.
В конце июня йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) использовало гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru