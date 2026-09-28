В Донецке из-за атаки БПЛА по медучреждению пострадали четыре человека

Беспилотники ВСУ атаковали медицинское учреждение в Донецке, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в мессенджере «Макс».

Инцидент произошел ночью в Буденновском районе города.

«Пострадали женщина 1949 года рождения, мужчины 1956, 1971 и 1994 годов рождения», - написал Кулемзин.

Из-за атаки были повреждены крыша, фасад, остекление больницы.

Ранее в Воронежской области после атаки украинских беспилотников получили травмы женщина и трое детей.

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ФОТО: РИА Новости
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