В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть моста

Украинские войска наносят целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

Так, на перегоне Дятьково-Людиново в результате атаки БПЛА частично обрушился мост, с железнодорожных путей сошли десять вагонов. Пострадавших из-за ЧП нет, отмечает RT.

«В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал», - написал Ковальчук на платформе «Макс».

Кроме того, атака с повреждением железнодорожных путей была зафиксирована в Навлинском районе области. Нарушений движения нет, обошлось без пострадавших.

Ранее в Пожарском округе Приморского края мост обрушился из-за проезда лесовоза, инцидент не повлиял на транспортную доступность населенных пунктов.

