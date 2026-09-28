В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть моста
Украинские войска наносят целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.
Так, на перегоне Дятьково-Людиново в результате атаки БПЛА частично обрушился мост, с железнодорожных путей сошли десять вагонов. Пострадавших из-за ЧП нет, отмечает RT.
«В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал», - написал Ковальчук на платформе «Макс».
Кроме того, атака с повреждением железнодорожных путей была зафиксирована в Навлинском районе области. Нарушений движения нет, обошлось без пострадавших.
Ранее в Пожарском округе Приморского края мост обрушился из-за проезда лесовоза, инцидент не повлиял на транспортную доступность населенных пунктов.
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