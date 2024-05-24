СМИ: Глава «Вагнера» Пригожин может быть причастен к «чисткам» в Минобороны РФ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин может быть связан с арестами, которые сейчас проходят в Минобороны России, сообщил «Царьград» со ссылкой на собственные источники.

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Издание отмечает, что Пригожин мог передать президенту России Владимиру Путину документы, где были отмечены коррупционные нарушения в работе ведомства.

По данным СМИ, сбор доказательств коррупционных преступлений проходил сильно заранее кадровых перестановок в ведомстве.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что заместитель главы Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин обвиняется во взятке размером 36 миллионов рублей. Он был отправлен в СИЗО на два месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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