«Его ненавидят!»: Макрон удержится у власти только при военном положении
У действующего президента Франции крайне мало шансов стать главой государства в третий раз, заявил НСН Сергей Федоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон сможет остаться у власти, только если в стране будет введено военное положение, например, чисто теоретически, из-за «атаки российского дрона». Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эммануэль Макрон допустил возможность возвращения на президентский пост в будущем, пишет Variety. При этом он уточнил, что его возможное возвращение — шаг нестандартный, однако «жизнь порой изобретательнее любого сценария». При этом Макрон заверил, что в мае 2027 года покинет должность, как того требует конституция. Напомним, что выборы президента Франции назначены на 18 апреля 2027 года, второй тур — на 2 мая, если он понадобится. Макрон не вправе баллотироваться вновь, поскольку уже находится на втором сроке подряд. Федоров раскрыл, какова вероятность, что Макрон вернется в 2032 году.
«Такие возможности юридически есть, но практически, я думаю, вряд ли, потому что таких прецедентов в Пятой Республике не было. И потом, французы ждут не дождутся, когда он вообще уйдёт, потому что рейтинг у него — 15–16 %, и то это он прибавил. Единственное преимущество, которое может быть у Макрона в 2032 году, — это то, что он всё‑таки ещё будет не такой старый. Это даёт ему возможность активно участвовать во французской политике и, возможно, как‑то возродить свою партию, которая сейчас находится в упадке. А так финиш его президентской карьеры довольно грустный. Его многие просто ненавидят. Он может и поучаствовать в президентских выборах, но вряд ли победит», — раскрыл он.
Прим этом Фёдоров также раскрыл, может ли Макрон до 2027 года еще изменить Конституцию так, чтобы остаться на третий срок подряд.
«Это реально, только если в стране вводится чрезвычайное или военное положение. Сейчас нагнетается военный психоз, что Россия уже ведет гибридную войну. Если под этим предлогом вводится военное положение, а это может быть из-за провокации с каким-то дроном, тогда могут просто отложить проведение президентских и парламентских выборов и автоматически продлить пребывание Макрона во главе французского государства. Но, мне кажется, такой сценарий вряд ли пройдет во Франции», — уточнил он.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что украинский конфликт может продлиться 100 лет, а если к нему примкнет НАТО, то он перерастет в Третью мировую войну, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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