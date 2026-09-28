Президент Франции Эммануэль Макрон сможет остаться у власти, только если в стране будет введено военное положение, например, чисто теоретически, из-за «атаки российского дрона». Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Эммануэль Макрон допустил возможность возвращения на президентский пост в будущем, пишет Variety. При этом он уточнил, что его возможное возвращение — шаг нестандартный, однако «жизнь порой изобретательнее любого сценария». При этом Макрон заверил, что в мае 2027 года покинет должность, как того требует конституция. Напомним, что выборы президента Франции назначены на 18 апреля 2027 года, второй тур — на 2 мая, если он понадобится. Макрон не вправе баллотироваться вновь, поскольку уже находится на втором сроке подряд. Федоров раскрыл, какова вероятность, что Макрон вернется в 2032 году.

«Такие возможности юридически есть, но практически, я думаю, вряд ли, потому что таких прецедентов в Пятой Республике не было. И потом, французы ждут не дождутся, когда он вообще уйдёт, потому что рейтинг у него — 15–16 %, и то это он прибавил. Единственное преимущество, которое может быть у Макрона в 2032 году, — это то, что он всё‑таки ещё будет не такой старый. Это даёт ему возможность активно участвовать во французской политике и, возможно, как‑то возродить свою партию, которая сейчас находится в упадке. А так финиш его президентской карьеры довольно грустный. Его многие просто ненавидят. Он может и поучаствовать в президентских выборах, но вряд ли победит», — раскрыл он.