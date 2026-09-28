Обвиняемого в краже телефона премьера Венгрии лишили неприкосновенности
Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра и депутата парламента страны Петера Мадьяра, которого обвиняют в краже мобильного телефона. Об этом пишет ТАСС.
Депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с политика иммунитета от преследования. Решение поддержали 139 парламентариев, никто не проголосовал против и не воздержался. Теперь против Мадьяра будет возбуждено уголовное дело.
Известно, что в июне 2024 года премьер отобрал мобильный телефон у человека, снимавшего политика в ночном клубе, и выбросил устройство в реку. По словам Мадьяра, прошлые власти республики пытались совершить провокацию против него. В связи с инцидентом политик попросил снять с него депутатскую неприкосновенность и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В сотни тысяч раз быстрее: Как ИИ изменил профессию редактора
- В Сочи автобус въехал в бетонную стену
- Россиян предупредили о кражах вещей в самолетах и аэропортах
- В Донецке из-за атаки БПЛА по медучреждению пострадали четыре человека
- Обвиняемого в краже телефона премьера Венгрии лишили неприкосновенности
- «Его ненавидят!»: Макрон удержится у власти только при военном положении
- Король жив? Шаляпин не поверил в смерть Майкла Джексона
- В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушилась часть моста
- «Централ» из утюга: Чего ждать от фильма Андреасяна о Михаиле Круге
- Генерал-полковника Лапина назначат вице-премьером Татарстана