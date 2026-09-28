Обвиняемого в краже телефона премьера Венгрии лишили неприкосновенности

Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра и депутата парламента страны Петера Мадьяра, которого обвиняют в краже мобильного телефона. Об этом пишет ТАСС.

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Депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с политика иммунитета от преследования. Решение поддержали 139 парламентариев, никто не проголосовал против и не воздержался. Теперь против Мадьяра будет возбуждено уголовное дело.

Известно, что в июне 2024 года премьер отобрал мобильный телефон у человека, снимавшего политика в ночном клубе, и выбросил устройство в реку. По словам Мадьяра, прошлые власти республики пытались совершить провокацию против него. В связи с инцидентом политик попросил снять с него депутатскую неприкосновенность и выразил готовность сотрудничать со следствием.

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ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
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