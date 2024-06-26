Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты
При атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море йеменские хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету. Об этом в Telegram-канале заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
По его словам, ракета местного производства, использованная при атаке на израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море, является гиперзвуковой и обладает передовыми технологиями для точного поражения целей.
Ранее движение хуситов, поддерживаемое Ираном, заявило об атаке на контейнеровоз MSC Sarah V, который они идентифицировали как израильский. По словам Сариа, удар был осуществлен при помощи новой баллистической ракеты.
Только пять стран в мире обладают или разрабатывают гиперзвуковое оружие: Россия, США, Китай, Иран и Индия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru