Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты

При атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море йеменские хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету. Об этом в Telegram-канале заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа, сообщает ТАСС.

По его словам, ракета местного производства, использованная при атаке на израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море, является гиперзвуковой и обладает передовыми технологиями для точного поражения целей.