Минздрав Газы: При израильском ударе на юге сектора Газа погибли 20 человек

Двадцать человек погибли в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил Минздрав Газы.

Второй фронт? Израиль атакует ХАМАС и планирует операцию против «Хезболлы»

По данным ведомства, более 90 человек пострадали.

Целью авиаудара в районе Хан-Юниса был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, сообщило израильское армейское радио. Результаты атаки пока неизвестны.

Ранее власти Аргентины включили палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры