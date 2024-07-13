Минздрав Газы: При израильском ударе на юге сектора Газа погибли 20 человек
13 июля 202413:14
Двадцать человек погибли в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил Минздрав Газы.
По данным ведомства, более 90 человек пострадали.
Целью авиаудара в районе Хан-Юниса был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, сообщило израильское армейское радио. Результаты атаки пока неизвестны.
Ранее власти Аргентины включили палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru