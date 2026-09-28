Король жив? Шаляпин не поверил в смерть Майкла Джексона

Поп-музыкант может быть жив, потому что непонятно, его ли тело находится в склепе, заявил Прохор Шаляпин спецкору НСН.

Американский исполнитель и неофициальный король поп-музыки Майкл Джексон может до сих пор быть живым, рассказал спецкору НСН певец и блогер Прохор Шаляпин.

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«Вполне возможно, что Майкл Джексон жив. Я пытался пробраться на его могилу два раза. Меня возила туда актриса Лика Осипова, суперзвезда Голливуда, которую знает весь Лос-Анджелес. Мы не смогли туда попасть, нас не пустили. Там все замуровано — какой-то склеп. Непонятно, есть ли там Майкл или нет. Правда, недавно это место посещал Филипп Киркоров, надо у него спросить, что он там видел — провести расследование», — отметил он.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в беседе с НСН назвал байопик о Джексоне «Майкл» главным фильмом лета 2026.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьСШАМайкл Джексон

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