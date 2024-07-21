Хуситы нанесли удар по району Эйлата и американскому судну Pumba

Хуситы, правящие на севере Йемена, заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами по целям в районе израильского города Эйлат и об атаке американского судна Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщил представитель вооруженных сил шиитского движения «Ансар Алла» Яхьи Сариа.

Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты

По данным источника, атаки были выполнены в ответ на «американо-британско-израильскую агрессию». Сариа рассказал, что в ходе операции хуситов судно США было поражено.

Ранее политолог, востоковед Низар Фарсах в беседе с «Известиями» назвал атаку Израиля на Йемен попыткой доказать независимость от США.


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ФОТО: TASS / EPA
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