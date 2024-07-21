Хуситы нанесли удар по району Эйлата и американскому судну Pumba

По данным источника, атаки были выполнены в ответ на «американо-британско-израильскую агрессию». Сариа рассказал, что в ходе операции хуситов судно США было поражено.

Ранее политолог, востоковед Низар Фарсах в беседе с «Известиями» назвал атаку Израиля на Йемен попыткой доказать независимость от США.



