Согласно плану США по урегулированию конфликта, Киев обязан провести выборы в установленные сроки, сообщил телеканалу Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, соглашение предусматривает организацию выборов в течение ста дней. При этом, технически это возможно сделать уже за 90 дней.

Келллог отметил, что проведение выборов будет способствовать стабилизации обстановки и успокоит население.

Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

