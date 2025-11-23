Келлог: Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана США
Согласно плану США по урегулированию конфликта, Киев обязан провести выборы в установленные сроки, сообщил телеканалу Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
По его словам, соглашение предусматривает организацию выборов в течение ста дней. При этом, технически это возможно сделать уже за 90 дней.
Келллог отметил, что проведение выборов будет способствовать стабилизации обстановки и успокоит население.
Ранее стало известно, что Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
