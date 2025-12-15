В Госдуме назвали возможные выборы на Украине крахом для Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных выборах главы государства являются уловкой, на которую он пытается поймать США. Об этом RT заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
По его словам, Зеленский «изображает, будто согласен» на все требования Вашингтона, однако на самом деле он тянет время, так как поястоянно «выставляет дополнительные собственные условия», часть из которых невыполнимы.
«Он прекрасно понимает, что выборы для него — это крах, сначала политический, а потом, вполне вероятно, и физическое уничтожение», - заключил депутат.
Ранее Зеленский заявил, что не держится за пост президента Украины, а для проведения выборов необходимо обеспечить их безопасность, сообщает Ura.ru.
