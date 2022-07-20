«Строительное лобби»: Перевод апартаментов в жилье влетит в копеечку бюджету
В большинстве регионов нет апартаментов, но в Москве был период, когда они составляли пятую часть от нового строительства, сказал НСН эксперт Константин Апрелев.
Если апартаменты автоматически перевести в жилье, то у городов возникнет большой объем финансовых обязательств по адаптации этой территории для постоянного проживания людей. Это значительные затраты, к которым города и регионы не готовы, заявил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Госдума отказалась приравнивать апартаменты к жилью. Максимум, что предлагают парламентарии – подумать над уменьшением налогов на этот вид жилья. Минстрой в разные годы предлагал разрешить прописку в апартаментах, затем признать их жильем, но запретить дальнейшее строительство.
«Попытка решить этот вопрос и создать дополнительную капитализацию – строительное лобби. Де-юре это потребует значительных бюджетных затрат на развитие территорий, которые недовложили девелоперы, строящие апартаменты. Их возводят в промышленных зонах, непредназначенных для жизни людей, там нет больниц, поликлиник, детских садов, школ и не всегда на этих территориях можно создать социальные объекты. Если апартаменты автоматически перевести в жилье, то у городов возникает большой объем финансовых обязательств по адаптации этой территории для постоянного проживания людей. Это значительные затраты, к которым города и регионы не готовы», - отмечает Апрелев.
Собственники, безусловно, остались бы в выигрыше от признания апартаментов жильем, хотя они знали, что покупали.
«Налог на жилую недвижимость в десятки раз ниже, чем на нежилую. Затраты на эксплуатацию тоже существенно отличаются. Тарифы на воду, электроэнергию, газ в жилой недвижимости ниже. Возможность совместной эксплуатации тоже разная и система управления жилой недвижимости более прозрачна. Я уж не говорю о том, что в апартаментах есть много эксплуатационных рисков. Поставщики коммунальных услуг могут отключить поставку ресурсов всем объекту если один человек не оплатил их. В жилых объектах отдельные лицевые счета. Люди, которые покупали апартаменты, в большей части понимали, что они покупают другого рода объекты. И покупали они их потому, что на рынке их цена на 15-20% дешевле за квадратный метр. Знали и что не смогут прописаться в этих апартаментах», - отметил Апрелев.
Проблема с апартаментами актуальна для мегаполисов. Некоторые из объектов можно было бы приравнять к жилью, потому что девелоперы нашли определенные лазейки.
«В большинстве регионов нет апартаментов, в основном они строились в Москве, Питере. В столице был период, когда 20% от нового строительства составляли апартаменты. Иногда их строят рядом с жилыми домами, потому что существуют ограничения плотности застройки жильем. Обходя требования нормативных актов, застройщик возводит апартаменты, но использует его для жилья (рядом есть вся необходимая социальная инфраструктура, - прим. НСН). В этом случае апартаментам можно было бы присвоить статус жилья», - резюмировал Апрелев.
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