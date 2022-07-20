«Строительное лобби»: Перевод апартаментов в жилье влетит в копеечку бюджету

Госдума отказалась приравнивать апартаменты к жилью. Максимум, что предлагают парламентарии – подумать над уменьшением налогов на этот вид жилья. Минстрой в разные годы предлагал разрешить прописку в апартаментах, затем признать их жильем, но запретить дальнейшее строительство.

«Попытка решить этот вопрос и создать дополнительную капитализацию – строительное лобби. Де-юре это потребует значительных бюджетных затрат на развитие территорий, которые недовложили девелоперы, строящие апартаменты. Их возводят в промышленных зонах, непредназначенных для жизни людей, там нет больниц, поликлиник, детских садов, школ и не всегда на этих территориях можно создать социальные объекты. Если апартаменты автоматически перевести в жилье, то у городов возникает большой объем финансовых обязательств по адаптации этой территории для постоянного проживания людей. Это значительные затраты, к которым города и регионы не готовы», - отмечает Апрелев.