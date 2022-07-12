«Глупое ограничение»: В России оценили отказ от налога на единственное жилье

Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект об отмене налога для физлиц при продаже единственного жилья. Отмечается, что новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки, а кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового, и не превышать 50 миллионов рублей. Апрелев объяснил, с чем связаны такие ограничения на сделки.

«Ограничения на срок сделки связаны с тем, что, если человек не приобрел нового жилья, то до 1 мая он должен подать декларацию о доходах. Соответственно в течение одного-двух месяцев ему придет расчет из налоговой службы об уплате налога. Поэтому, вероятно, 30 апреля и выбрано для того, чтобы, если люди приобрели недвижимость, то подали отчет об этом. Тогда норматив сработает. Получается, что эта инициатива касается не любой недвижимости, а затрагивает только те случаи, если человек продал и купил ее в течение года и четырех месяцев. На самом деле в Канаде и США действует такая же налоговая мера», - объяснил он.