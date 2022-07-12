«Глупое ограничение»: В России оценили отказ от налога на единственное жилье
Риелтор Константин Апрелев в эфире НСН сообщил, что в России существует несколько законных способов обойти уплату налога на продажу недвижимости.
Инициатива ЛДПР об отмене налога на продажу единственного жилья дополняет уже существующие возможности, но она должна распространяться не только на новую недвижимость, иначе людям будет негде жить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект об отмене налога для физлиц при продаже единственного жилья. Отмечается, что новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки, а кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового, и не превышать 50 миллионов рублей. Апрелев объяснил, с чем связаны такие ограничения на сделки.
«Ограничения на срок сделки связаны с тем, что, если человек не приобрел нового жилья, то до 1 мая он должен подать декларацию о доходах. Соответственно в течение одного-двух месяцев ему придет расчет из налоговой службы об уплате налога. Поэтому, вероятно, 30 апреля и выбрано для того, чтобы, если люди приобрели недвижимость, то подали отчет об этом. Тогда норматив сработает. Получается, что эта инициатива касается не любой недвижимости, а затрагивает только те случаи, если человек продал и купил ее в течение года и четырех месяцев. На самом деле в Канаде и США действует такая же налоговая мера», - объяснил он.
При этом вице-президент гильдии раскритиковал ограничение, связанное с новизной жилья.
«Единственное, что мне не нравится в этой инициативе – то, что люди должны купить новое жилье. Такое ограничение – глупое: если человек хочет купить недвижимость для проживания, то все равно, какую он приобретает: новую или нет. По моему мнению, если и решать проблемы людей, то нужно дать им возможность купить любую недвижимость. Потому что новое жилье у нас в стране, как правило, еще строится. Где тогда будет жить семья? Лучше, чтобы приобреталось готовое к использованию жилье, иначе люди остаются без недвижимости и должны будут ее снимать и нести дополнительные затраты», - отметил он.
В тоже время риелтор рассказал, что на российском рынке недвижимости уже есть возможности по неуплате налога при покупке жилья.
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«У нас существует много возможностей для того, чтобы избежать оплаты налога с продажи недвижимости. Первая – если цена сделки по продаже недвижимости равна стоимости покупки. Налог платить все равно не надо, даже если на следующий день приняли решение по продаже недвижимости. Вторая возможность – если человек унаследовал недвижимость, либо ему ее подарили. В этом случае до трех лет вступления в наследство или получения недвижимости при дарении человек может продать ее, заплатив подоходный налог 13%. Если позже – то без налога. Третья возможность – если человек купил недвижимость и продает ее через пять лет, то он в любом случае освобожден от любого размера налогов. Если он продает недвижимость до пяти лет, то у него есть два варианта уйти от уплаты налога. Либо продать недвижимость примерно по той же стоимости, по которой она была приобретена; либо получить льготный налоговый вычет. Сейчас он составляет миллион рублей. В России также есть принятый по инициативе президента страны Владимира Путина закон, согласно которому, семьи с тремя и более детьми, продающие единственную недвижимость, в любом случае не уплачивают налог с продажи недвижимости при покупке новой. Если это будет распространено абсолютно на всех покупателей, не знаю, сколько в этом случае составят потенциальные потери бюджета», - заключил Апрелев.
Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложение Счетной палаты РФ о запрете выдачи льготной ипотеки на покупку однокомнатных квартир не будет реализовано, застройщики будут всеми силами защищать свою позицию, так как у них очень много предложений по однушкам.
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