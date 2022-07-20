В Госдуме отказались приравнять апартаменты к жилью
Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие Жилищного Кодекса РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.
«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость… Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — цитирует парламентария РИА Новости.
Пахомов отметил, что существует идея о выведении апартаментов в отдельную категорию для уменьшения налогов. При этом регионам следует дать право самостоятельно определять ставки.
В апреле прошлого года в Думу внесли законопроект о статусе апартаментов. Документом предлагалось ввести понятие «многофункциональных зданий», состоящих из нежилых и жилых помещений и расположенных вне границ жилой застройки.
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