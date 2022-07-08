Стало известно, как изменилась стоимость квартир в России

Из-за спецоперации на Украине квартиры в России подешевели на 10–20%, сообщает издание News.ru со ссылкой на риелтора Константина Муравьева.

По его словам, это связано с резким сокращением спроса на недвижимость. Поэтому специалист посоветовал не приобретать сейчас недвижимость с целью перепродажи и аренды, так как цены могут продолжить снижение. Однако, добавил Муравьев, в такой ситуации все же можно приобретать квартиры для жилья.

Он отметил, что после начала спецоперации только в июле люди стали снова заключать сделки о покупке жилой недвижимости, снимая деньги с депозитов.

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При этом Муравьев считает, что если спрос не будет простимулирован, то цены на квартиры продолжат падать.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложение Счетной палаты РФ о запрете выдачи льготной ипотеки на покупку однокомнатных квартир не будет реализовано, застройщики будут всеми силами защищать свою позицию, так как у них очень много предложений по однушкам.

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ФОТО: Департамент по конкурентной политике
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияНедвижимостьЦеныКвартиры
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