Стало известно, как изменилась стоимость квартир в России

Из-за спецоперации на Украине квартиры в России подешевели на 10–20%, сообщает издание News.ru со ссылкой на риелтора Константина Муравьева.

По его словам, это связано с резким сокращением спроса на недвижимость. Поэтому специалист посоветовал не приобретать сейчас недвижимость с целью перепродажи и аренды, так как цены могут продолжить снижение. Однако, добавил Муравьев, в такой ситуации все же можно приобретать квартиры для жилья.

Он отметил, что после начала спецоперации только в июле люди стали снова заключать сделки о покупке жилой недвижимости, снимая деньги с депозитов.