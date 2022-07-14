Владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин изменил правила расходования денег материнского капитала в части улучшения жилищных условий. Изменился список обязательных документов, которые требуют от заемщика в Пенсионном фонде для рефинансирования ипотеки. Теперь не нужно приносить справку от рефинансирующего банка, подтверждающую направление средств на погашение первоначального кредита. Заемщику будет достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку.

Таким образом, получатели материнского капитала смогут быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.

Ранее депутат ГД Яна Лантратова пообещала НСН лоббировать трату маткапитала на покупку земельного участка.



