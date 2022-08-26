«Рыночное выравнивание»: Цены на вторичное жилье будут снижаться еще год

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» представили рейтинг городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках в этом году. Лидером оказалась Казань, там цена выросла на 27%, в Ростове-на-Дону – на 26%, а в Москве – на 5%. Средняя стоимость одного «квадрата» жилья выросла на 14%. Апрелев указывает на то, что цена предложения и цена реальной сделки могут существенно отличаться.

«В рейтинге речь идет не об анализе сделок купли-продажи, а о рыночных предложениях застройщиков. Каковы реальные цены сделок знают только застройщики, потому что в офисе клиенту могут предложить другую стоимость квадратного метра. Если посмотреть на рекламу в Москве, то застройщики предлагают скидки в размере 25%. Основная же причина разницы в росте цен зависит от предложений в конкретных городах. В Москве невысокий рост цен связан с тем, что в предыдущие два года новостройки подорожали на 35-40%, а в Казани такого роста не было, то же самое в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре до 50% выросли цены в предыдущие два года. Идет рыночное выравнивание. С мая действует льготная ипотечная программа для новостроек по ставке 7%. Она тоже стимулирует спрос в регионах», - сказал Апрелев.