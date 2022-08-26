«Рыночное выравнивание»: Цены на вторичное жилье будут снижаться еще год
В Москве вторичное жилье в этом году подешевело на 7-10%, сказал НСН аналитик рынка недвижимости Константин Апрелев.
Рост цен на квартиры в новостройках связан с рыночным выравниванием, а на вторичном рынке продолжается снижение стоимости квадратного метра, и такая тенденция продлится еще год, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» представили рейтинг городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках в этом году. Лидером оказалась Казань, там цена выросла на 27%, в Ростове-на-Дону – на 26%, а в Москве – на 5%. Средняя стоимость одного «квадрата» жилья выросла на 14%. Апрелев указывает на то, что цена предложения и цена реальной сделки могут существенно отличаться.
«В рейтинге речь идет не об анализе сделок купли-продажи, а о рыночных предложениях застройщиков. Каковы реальные цены сделок знают только застройщики, потому что в офисе клиенту могут предложить другую стоимость квадратного метра. Если посмотреть на рекламу в Москве, то застройщики предлагают скидки в размере 25%. Основная же причина разницы в росте цен зависит от предложений в конкретных городах. В Москве невысокий рост цен связан с тем, что в предыдущие два года новостройки подорожали на 35-40%, а в Казани такого роста не было, то же самое в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре до 50% выросли цены в предыдущие два года. Идет рыночное выравнивание. С мая действует льготная ипотечная программа для новостроек по ставке 7%. Она тоже стимулирует спрос в регионах», - сказал Апрелев.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что динамично цены на жилье росли в феврале, марте и апреле. Связано это было с санкциями и ключевой ставкой Центробанка.
«В мае уже цены начали падать, и тенденция продолжается. В марте был взрывной спрос, потому что люди подумали, что ставка по ипотеке больше не вернется к низким процентам. Сейчас на стоимость квадратного метра будут влиять инфляция и цены на стройматериалы. Последние дешевеют, это признают в Минстрое, участники строительного рынка», - говорит Апрелев.
Что касается вторичного рынка недвижимости, то цены здесь, по словам собеседника, продолжают снижаться.
«В Москве, к примеру, вторичка уже подешевела на 7-10%. Цены продолжают снижаться везде и еще год будет такая тенденция», - резюмировал Апрелев.
Ранее генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в эфире НСН отметил, что осенью ожидается повышение спроса на новостройки, при этом вторичка по ценам достигнет своего «дна».
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