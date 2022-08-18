«Свернут строительство»: В России не ожидают массовой распродажи квартир осенью

«Они прекрасно понимают, что люди готовы ждать, так как они покупают новостройку. Если человек готов ждать, а застройщик начнет снижать цену, то человек скажет, что подождет еще, пока упадет. Осенью застройщики ждут, что спрос начнет расти, он уже начал расти по сравнению с мертвым маем. Вторичка будет дешеветь, нащупает свое дно, ипотека тоже подешевела, застройщики начнут снижать цену так или иначе, но до банкротств пока не дойдет. У застройщиков жирок есть, до этого очень хорошие продажи были», - объяснил он.

Также Барсуков подчеркнул, что об официальном снижении цен в среднем по рынку речи не идет, но некоторые застройщики более охотно предоставляют персональные скидки.

«Там, где новостройки в дефиците, в регионах, например, то застройщики цену так и держат. Комплексы, которые считаются застройщиком ликвидными, они тоже ценники не снижают, персональные дисконты дают. В итоге у нас половина застройщиков готовы предоставлять акции, половина – нет. Сегодня в Москве появились объявления, где застройщики пишут, что скидка 10-25%», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».

При этом у застройщиков есть ряд послаблений от государства – например, они сейчас законно могут задерживать строительство объектов, чем и воспользуются, добавил Барсуков.