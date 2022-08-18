«Свернут строительство»: В России не ожидают массовой распродажи квартир осенью
Генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков отметил, что осенью ожидается повышение спроса на новостройки, при этом вторичка по ценам достигнет своего «дна».
Застройщики не будут спешить снижать цены на квартиры, боясь спугнуть покупателей, заявил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее эксперт по недвижимости Ксения Аверс завила, что в первом полугодии 2022 года продажи квартир упали на 80–85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По её мнению, дальше ситуация у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, поэтому в октябре-ноябре недвижимость будут распродавать по себестоимости - чтобы спасти бизнес от банкротства.
Барсуков отметил, что у застройщиков есть инструменты, которые позволяют им выживать в непростых условиях, до «распродаж» дело пока не дойдет.
«Они прекрасно понимают, что люди готовы ждать, так как они покупают новостройку. Если человек готов ждать, а застройщик начнет снижать цену, то человек скажет, что подождет еще, пока упадет. Осенью застройщики ждут, что спрос начнет расти, он уже начал расти по сравнению с мертвым маем. Вторичка будет дешеветь, нащупает свое дно, ипотека тоже подешевела, застройщики начнут снижать цену так или иначе, но до банкротств пока не дойдет. У застройщиков жирок есть, до этого очень хорошие продажи были», - объяснил он.
Также Барсуков подчеркнул, что об официальном снижении цен в среднем по рынку речи не идет, но некоторые застройщики более охотно предоставляют персональные скидки.
«Там, где новостройки в дефиците, в регионах, например, то застройщики цену так и держат. Комплексы, которые считаются застройщиком ликвидными, они тоже ценники не снижают, персональные дисконты дают. В итоге у нас половина застройщиков готовы предоставлять акции, половина – нет. Сегодня в Москве появились объявления, где застройщики пишут, что скидка 10-25%», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом у застройщиков есть ряд послаблений от государства – например, они сейчас законно могут задерживать строительство объектов, чем и воспользуются, добавил Барсуков.
«Застройщики начнут сворачивать новые проекты. Государство дало льготу, застройщики не платят штраф, если сейчас затягивается строительство. Многие застройщики будут перекидывать ресурсы с одного проекта на другой. Например, дом почти построен, они начнут строить в другом месте, в чистом виде это сделать нельзя, но инструменты есть», - резюмировал он.
При необходимости застройщики смогут продавать квартиры с уже встроенной мебелью, но это не обрадует покупателей, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
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