Золотые метры: Аналитики рассказали, где богатые россияне покупают элитное жилье
Москва больше не вызывает интерес у россиян, готовых потратить на покупку жилья 1 миллион долларов, сказала НСН эксперт Ирина Радченко.
Рынок элитной недвижимости, как и остальные, находится в стагнации. У потенциальных покупателей, которые могут позволить купить себе квартиру в Москве за 1 миллион долларов и дороже, желания нет. Все потоки элитных покупателей сейчас перенаправляются в Турцию, Дубай, а Москва больше не вызывает интерес, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia составили рейтинг районов Москвы согласно «индексу миллиона долларов» на элитное жилье. Оказалось, что в первом полугодии на эту сумму можно было купить 35 квадратных метров жилья премиум-класса. В аналогичном периоде 2021 года этих денег хватало на 75 «золотых квадратов».
«Сейчас эти данные неактуальны, потому что цены будут снижаться. В апреле 2020 года запустили льготную ипотеку, что привело к подъему и рынка недвижимости, и цен на 20-30% по всей России. Элитная недвижимость была в тренде. Сейчас, как и на все рынки, она находится в стагнации. У потенциальных покупателей, которые могут позволить купить себе квартиру в Москве за 1 миллион долларов, желания нет. Все потоки элитных покупателей сейчас перенаправляются в Турцию, Дубай. Россия, в частности Москва, не вызывают у них интерес. Не исключаю, что спорадические вспышки могут быть. Сейчас валютные счета приносят от 5 до 12% годовых, но это смешно, поэтому может кому-то захочется вложиться в элитную недвижимость, но это от безысходности, а не из инвестиционной стратегии», - сказала Радченко.
Собеседница отметила, что сейчас рынок недвижимости непривлекателен ни в одном сегменте.
«Проблемы у застройщиков есть. Цены будут снижаться, а себестоимость не факт. Дорожают стройматериалы, рабочая сила. Я не вижу ни одной причины для роста экономики и доходов граждан, чтобы они начали вкладываться в недвижимость. Поэтому рынок сейчас непривлекателен ни в одном сегменте. Нет гарантии, что ты сейчас купишь за миллион долларов, а потом перепродашь за два», - уточнила Радченко.
Президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН тоже усомнился в актуальности рейтинга. Цена предложения на рынке элитной недвижимости и сделки, по его словам, может различаться на 30%.
«Компании, занимающиеся элитной недвижимостью, говорят, что цены растут, но это не так. Главная проблема элитного рынка заключается в том, что цены, которые находятся в базах данных, выложены в интернете, они сильно отличаются от реальных цен сделок. Если в обычной недвижимости цена предложения и цена сделки может отличаться от 3 до 10%, то в «элитке» разница может достигать 30%. Это непрозрачный рынок и качественно его проанализировать невозможно», - сказал Апрелев.
Ранее эксперты рынка недвижимости в эфире НСН назвали время, которое потребуется на восстановление спроса на жилье.
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