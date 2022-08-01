Снижение цен и ипотечных ставок: Названо время на восстановление спроса на жилье
Вице-президент Российской Гильдии риелторов объяснил в эфире НСН, что к падению спроса на покупку жилья привели высокие цены, ипотечная ставка и низкая платежеспособность населения.
Спрос на покупку недвижимости продолжит снижаться, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
По прогнозу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может упасть на 10-20% по сравнению с прошлым годом. При этом в интервью РБК он отметил, что спрос «будет соответствовать норме». Апрелев отметил, что спрос может восстановиться в течение полутора лет вместе с корректировкой цен.
«Спрос будет сокращаться. На фоне снижения доходов населения, сокращения количества рабочих мест сокращается в целом платежеспособный спрос на жилье. За три месяца спрос уже в два-три раза снизился по отношению к первому кварталу этого года. Сейчас важно ничего дальше не предпринимать по дальнейшему стимулированию ипотеки. Пусть цены скорректируются в сторону понижения естественным образом, потому что мы находимся в рыночной экономике. Так было и в 2015 году: после присоединения Крыма цены из-за санкций скорректировались на 15-20% по регионам в течение полутора лет. Примерно это же должно произойти и сейчас. Цены придут в нормальное соотношение спроса и предложения, снизятся на 15-20% и постепенно спрос может вернуться. Если есть задача вернуть спрос быстрее, тогда нужно сильнее понижать ипотечную ставку и соответственно ключевую ставку тоже. Это может привести к восстановлению спроса в прежних объемах», - пояснил специалист.
Причины падения спроса также в остающихся высокими ценах на жилье и ипотечной ставке.
«В 2020 и 2021 году цены на недвижимость выросли на 30-40% в большинстве регионов РФ. Это снизило платежеспособный спрос. Если в период пандемии ставки по ипотеке были достаточно низкими – 7,5-8%, можно было обычную ипотеку взять, льготная ипотека была 6-7%. Льготная сейчас такая же есть, а обычная 9,5-10%. Ипотека – драйвер рынка. После пандемии баланс соотношения сделок стал таким: примерно 70% - покупки с ипотекой и только 30% - обычные покупки жилья без использования ипотеки. До пандемии соотношение было 50% на 50%. Сейчас снижается доля ипотечных сделок, потому что снижается платежеспособный спрос. Цены на жилье существенно выросли, ставка ипотечная стала выше и даже после последней ее коррекции все равно она еще выше, чем те два пандемийных года», - отметил Апрелев.
Ранее Апрелев спрогнозировал, что существенное увеличение налогового вычета при покупке квартир не повлияет на тренды и не заставит россиян чаще приобретать недвижимость.
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