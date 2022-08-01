Снижение цен и ипотечных ставок: Названо время на восстановление спроса на жилье

Спрос на покупку недвижимости продолжит снижаться, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По прогнозу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может упасть на 10-20% по сравнению с прошлым годом. При этом в интервью РБК он отметил, что спрос «будет соответствовать норме». Апрелев отметил, что спрос может восстановиться в течение полутора лет вместе с корректировкой цен.

«Спрос будет сокращаться. На фоне снижения доходов населения, сокращения количества рабочих мест сокращается в целом платежеспособный спрос на жилье. За три месяца спрос уже в два-три раза снизился по отношению к первому кварталу этого года. Сейчас важно ничего дальше не предпринимать по дальнейшему стимулированию ипотеки. Пусть цены скорректируются в сторону понижения естественным образом, потому что мы находимся в рыночной экономике. Так было и в 2015 году: после присоединения Крыма цены из-за санкций скорректировались на 15-20% по регионам в течение полутора лет. Примерно это же должно произойти и сейчас. Цены придут в нормальное соотношение спроса и предложения, снизятся на 15-20% и постепенно спрос может вернуться. Если есть задача вернуть спрос быстрее, тогда нужно сильнее понижать ипотечную ставку и соответственно ключевую ставку тоже. Это может привести к восстановлению спроса в прежних объемах», - пояснил специалист.

Причины падения спроса также в остающихся высокими ценах на жилье и ипотечной ставке.