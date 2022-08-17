«Удорожание квадратных метров»: Застройщиков предложили обязать продавать квартиры с мебелью
Константин Апрелев отметил, что потребители не оценят возможность купить квартиру с уже встроенной мебелью, при этом строительная отрасль сможет принять новые правила игры.
При необходимости застройщики смогут продавать квартиры с уже встроенной мебелью, но это не обрадует покупателей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков назвал введение обязательной меблировки квартир в новостройках необходимым для отрасли решением. По его словам, Госдума вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта осенью. Апрелев назвал такую меру неоднозначной.
«Навязывать застройщикам и потребителям в обязательном порядке меблировку помещений – это неоднозначная вещь, неоднозначная потребность. Встроенная мебель сейчас практически отсутствует как мода, как потребность. По этой причине клиент должен выбирать сам то, что ему хочется. Он, может, вообще никакой встроенной мебели делать не будет, тем более, что это приведет к удорожанию стоимости квадратных метров», - отметил он.
При этом Апрелев подчеркнул, что застройщики смогут подстроиться к новым условиям, но для этого потребуется вводить ряд дополнительных требований.
«Понятно, что отрасль пытается сейчас как-то разместить свои товары на рынке. Если IKEA могла продавать эти объемы мебели, почему наши производители сами не могут сейчас организовать их продажу. Строители могут подстроиться, если будет принят законопроект, но для этого нужно будет перейти к предложению на рынке именно по выбору мебели, по более широкому выбору каких-то решений», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Также, по его словам, законопроект затронет лишь небольшую часть предложения, например, речь может идти о встроенной кухне, с остальными предметами будет сложнее.
«То, что касается кухни, это единственная мебель встроенная, которая может переходить от одних собственников к другим при необходимости. Такое решение можно найти, но не всю же мебель. В сталинских домах использовалась встроенная мебель, но сейчас не очень понятно, какие виды мебели производители считают возможным интегрировать в новые квартиры и обязать застройщиков. Рынок будет двигаться в сторону покупки уже готового жилья с отделкой, но решение о мебели надо очень взвешено принимать. Вся отрасль не получит контракты на все виды мебели, потому что ни один закон такого не предусмотрит», - резюмировал он.
Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему россияне не спешат перебираться из квартир в частные дома.
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