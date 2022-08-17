«Удорожание квадратных метров»: Застройщиков предложили обязать продавать квартиры с мебелью

При необходимости застройщики смогут продавать квартиры с уже встроенной мебелью, но это не обрадует покупателей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков назвал введение обязательной меблировки квартир в новостройках необходимым для отрасли решением. По его словам, Госдума вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта осенью. Апрелев назвал такую меру неоднозначной.

«Навязывать застройщикам и потребителям в обязательном порядке меблировку помещений – это неоднозначная вещь, неоднозначная потребность. Встроенная мебель сейчас практически отсутствует как мода, как потребность. По этой причине клиент должен выбирать сам то, что ему хочется. Он, может, вообще никакой встроенной мебели делать не будет, тем более, что это приведет к удорожанию стоимости квадратных метров», - отметил он.

При этом Апрелев подчеркнул, что застройщики смогут подстроиться к новым условиям, но для этого потребуется вводить ряд дополнительных требований.