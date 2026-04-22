«Здесь выходят на первый план бизнес-интересы. В связи с налаживанием экономических связей китайцы начинают приобретать здесь недвижимость, чтобы им было комфортнее. Они часто приезжают в Москву, живут здесь какое-то время, поэтому важным фактором при покупке выступает близость аэропортов. Для иностранцев при покупке и продаже возможен только безналичный расчет. Если у человека нет ВНЖ, он является валютным нерезидентом, все расчеты могут быть только безналичными», - рассказал он.

Также Барсуков раскрыл, какие ограничения существуют для покупателей из недружественных стран.

«При продаже, если человек является гражданином недружественного государства, деньги от продажи недвижимости должны уходить на специальный счет. Затем нужно получать разрешение на то, чтобы эти деньги каким-то образом использовать. Просто взять деньги и вывезти из страны будет нельзя. Если иностранный гражданин приобрел квартиру, а оказалось, что там юридические проблемы, суд может в конкретном деле смягчиться, так как человек не разбирается в нашем законодательстве, но это все индивидуально и зависит от нарушений», - добавил собеседник НСН.

Загородный дом – скорее покупка для отдыха, чем инвестиция, поскольку в случае необходимости такую недвижимость не так просто быстро продать, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

