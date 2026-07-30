Ранее АТОР сообщал об ухудшении ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию этим летом. Увеличены сроки рассмотрения, также выросло число отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. Статистика у разных операторов отличается, и о массовых отказах речь пока не идет, однако участники рынка соглашаются, что получать греческие визы стало сложнее. Мурадян подчеркнул, что пока процент отказов невелик, но ситуация вызывает у отрасли беспокойство.

«Некая система прослеживается, даже при полном комплекте документов туристы получают отказы с формулировкой "недостаточно оснований для поездки". Ряд туроператоров жалуется, что систематически происходят массовые возвраты документов с отказами. С одной стороны, греческий консул в начале сезона, собирая нас всех, предупреждал, что санкционное давление никто не отменял, и они вынуждены очень пристально рассматривать все заявки. С другой стороны, есть ощущение, что иногда они как будто по непонятным причинам просто отказывают и все. Хотя визы они дают строго под срок поездки, и многие туда едут именно с этими целями, потому что по факту нормально путешествовать по Европе нет возможности. Да, процент отказов пока невелик. Но как будет ситуация развиваться дальше, мы не очень понимаем, поэтому решили предупредить через АТОР о том, что Греция теряет некую дружелюбность», — рассказал он.