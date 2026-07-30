«Теряет дружелюбность»: Туроператоры лишаются прибыли из-за отказов в греческих визах
Часть россиян на фоне этой ситуации будет пересматривать свое отношение к зарубежным поездкам, заявил НСН Артур Мурадян.
Греция прежде быстро и охотно выдавала визы россиянам, но теперь стала систематически отказывать в предоставлении разрешительных документов, и в разгар сезона и для туристов, и для туроператоров это крайне неприятный сюрприз, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее АТОР сообщал об ухудшении ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию этим летом. Увеличены сроки рассмотрения, также выросло число отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. Статистика у разных операторов отличается, и о массовых отказах речь пока не идет, однако участники рынка соглашаются, что получать греческие визы стало сложнее. Мурадян подчеркнул, что пока процент отказов невелик, но ситуация вызывает у отрасли беспокойство.
«Некая система прослеживается, даже при полном комплекте документов туристы получают отказы с формулировкой "недостаточно оснований для поездки". Ряд туроператоров жалуется, что систематически происходят массовые возвраты документов с отказами. С одной стороны, греческий консул в начале сезона, собирая нас всех, предупреждал, что санкционное давление никто не отменял, и они вынуждены очень пристально рассматривать все заявки. С другой стороны, есть ощущение, что иногда они как будто по непонятным причинам просто отказывают и все. Хотя визы они дают строго под срок поездки, и многие туда едут именно с этими целями, потому что по факту нормально путешествовать по Европе нет возможности. Да, процент отказов пока невелик. Но как будет ситуация развиваться дальше, мы не очень понимаем, поэтому решили предупредить через АТОР о том, что Греция теряет некую дружелюбность», — рассказал он.
Эта ситуация негативно сказывается не только на россиянах, запланировавших отдых в Греции, но и на туроператорах, которые лишаются прибыли в разгар пляжного сезона.
«Сейчас самый сезон в Греции, и обидно, потому что российскому туризму и туроператорам важно что-то продавать. Количество направлений объективно не растет год от года, несмотря на все радужные реляции об открытии тех или иных государств, туристическими странами мы сильно не прирастаем от этого. И, конечно, будет обидно терять Грецию на пике сезона, если ситуация не будет улучшаться. Поток туда был запланирован немаленький, потому что в прошлом году они выдали почти 60 тысяч виз. Это довольно существенный объем, больше, чем вся Черногория, умноженная на 10, если рассматривать именно туристические цели. В Черногории статистика огромная, но это так называемые визараны, когда из той же Сербии выезжают, заезжают в Черногорию, поскольку обе страны пока безвизовые. Поэтому в классическом понимании Греция — один из лидеров», — объяснил собеседник НСН.
Россияне вынужденно отказываются от греческого направления, так как не хотят рисковать, отметил он.
«Те, кто не уедет в Грецию, переместятся в либо другие страны, которые продолжают выдавать визы, это Италия, Испания, Франция, либо, в принципе, пересмотрят поездки в Европу. Но пока доля отказов составляет 2,5% и не ведет к существенному перераспределению потока. Раньше во многом у Греции была репутация страны, которая оперативно рассматривает заявки. И они их сразу давали только под срок поездки, когда отменили долгосрочные, многократные визы, они ничего и не меняли, так как уже в этой парадигме работали. Это все немного опасно для Греции, потому что туризм туда все-таки сохраняется. Хотя наших туристов они, конечно, заменили. Весь внутренний европейский рынок сейчас сосредоточился в Европе. Они и в Турцию не едут, и на Ближний Восток не едут, живут сами по себе, "варятся" внутри своего континента. Кипр у них еще есть, там все то же самое все», — поделился Мурадян.
Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказывал НСН, как повлияет на поездки россиян в Европу прекращение Словакией выдачи шенгена.
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