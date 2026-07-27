Говоря о росте интереса к поездкам в Великобританию, Арутюнов объяснил его в том числе образовательными мотивами и рассказал, какие документы нужны, чтобы избежать отказа в визе.

«Всплеск турпотока в Великобританию вполне объясним: это родина языка, который изучают практически все школьники в России. Летом у детей каникулы, и многие родители стараются привезти их в эту страну. До сих пор там работают летние школьные лагеря и курсы иностранных языков. В летний период туда приезжает больше детей и студентов, которые хотят практиковаться в английском на его родине. В условиях отсутствия прямого авиасообщения с большинством европейских стран путь до Парижа и до Лондона примерно одинаков — особой разницы нет. При этом британские власти охотнее подтверждают визы для наших граждан. Нужно лишь подтвердить свою финансовую состоятельность — чтобы доказать, что по приезде вы не пополните ряды беженцев, ищущих работу. Достаточно показать, что у вас дома есть жильё, какой‑то транспорт, что билет до Лондона куплен не на последние деньги. Главная задача — убедить консульство, что вы не являетесь потенциальным эмигрантом», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сказал НСН, что если в Черногории для россиян и белорусов введут визы, как в странах-кандидатах на вступление в Шенген, потери для туристов будут большими, и путешественникам проще будет сделать шенгенскую визу и поехать, например, в Грецию или Испанию.

