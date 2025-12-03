Черногория по-прежнему популярна у россиян за счет недорогой недвижимости, спрос снизился из-за желания соотечественников купить в стране недвижимость стоимостью больше 200 тысяч евро и получить вид на жительство. Об этом НСН заявил главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.

Интерес россиян к покупке недвижимости в Черногории осенью сократился на 21% год к году, сообщило издание «Коммерсантъ». Появились первые объявления о продаже активов со скидкой 10–20%. Этому предшествовали заявления местных властей о введении с третьего квартала 2026 года визового режима для россиян. Березин отметил, что рынок недвижимости в Черногории не просядет, страна по-прежнему очень популярна у россиян.

«Согласно официальной статистике, в собственности россиян чуть больше 5000 объектов в Черногории, при том, что Черногория — очень небольшая страна, там всего 600 тысяч жителей. То есть 5000 (тем более, есть мнение, что это заниженная цифра) — очень хороший показатель. Черногория всегда была популярна у россиян, до пандемии она уступала по популярности большинству стран Южной Европы, в пандемию она была закрыта, а с февраля 2022 года спрос на Черногорию резко вырос. Это связано, во-первых, с тем, что туда по сравнению с другими европейскими странами было относительно просто перевести деньги, можно даже было платить напрямую из российских банков долгое время. Во-вторых, в Черногории относительно демократичные цены, там можно было приобрести недвижимость дешевле 100 тысяч евро на побережье Адриатики, пусть и не на первой линии. В-третьих, сыграло роль приобретение вида на жительство в стране для тех, кто купил хоть какую-то недвижимость в Черногории, вне зависимости от цены. В какой-то момент Черногория занимала второе место по популярности у россиян, уступая то Турции, то ОАЭ», — сказал Березин.