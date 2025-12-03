«ВНЖ за 200 тысяч»: В России объяснили просевший спрос на недвижимость в Черногории
Сегодня в собственности у россиян более чем 5000 объектов недвижимости в Черногории, за счет дешевизны жилья это одна из самых популярных стран у соотечественников, сказал НСН Филипп Березин.
Черногория по-прежнему популярна у россиян за счет недорогой недвижимости, спрос снизился из-за желания соотечественников купить в стране недвижимость стоимостью больше 200 тысяч евро и получить вид на жительство. Об этом НСН заявил главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.
Интерес россиян к покупке недвижимости в Черногории осенью сократился на 21% год к году, сообщило издание «Коммерсантъ». Появились первые объявления о продаже активов со скидкой 10–20%. Этому предшествовали заявления местных властей о введении с третьего квартала 2026 года визового режима для россиян. Березин отметил, что рынок недвижимости в Черногории не просядет, страна по-прежнему очень популярна у россиян.
«Согласно официальной статистике, в собственности россиян чуть больше 5000 объектов в Черногории, при том, что Черногория — очень небольшая страна, там всего 600 тысяч жителей. То есть 5000 (тем более, есть мнение, что это заниженная цифра) — очень хороший показатель. Черногория всегда была популярна у россиян, до пандемии она уступала по популярности большинству стран Южной Европы, в пандемию она была закрыта, а с февраля 2022 года спрос на Черногорию резко вырос. Это связано, во-первых, с тем, что туда по сравнению с другими европейскими странами было относительно просто перевести деньги, можно даже было платить напрямую из российских банков долгое время. Во-вторых, в Черногории относительно демократичные цены, там можно было приобрести недвижимость дешевле 100 тысяч евро на побережье Адриатики, пусть и не на первой линии. В-третьих, сыграло роль приобретение вида на жительство в стране для тех, кто купил хоть какую-то недвижимость в Черногории, вне зависимости от цены. В какой-то момент Черногория занимала второе место по популярности у россиян, уступая то Турции, то ОАЭ», — сказал Березин.
Собеседник НСН также объяснил просадку спроса на недвижимость в Черногории желанием россиян приобрести недвижимость стоимостью более 200 тысяч евро ради вида на жительство.
«До осени 2025 года Черногория уверенно входила в топ-5 спроса. Сейчас спрос снизился, отчасти из-за того, что кто-то хочет продолжить инвестировать в Черногорию, чтобы в итоге приобрести себе недвижимость стоимостью более 200 тысяч евро. По актуальным планам, владение недвижимостью стоимостью более 200 тысяч евро вне зависимости от количества объектов дает право на вид на жительство в Черногории. Думаю, что многим из тех, кто владеет недвижимостью в Черногории, это интересно. Это позволит рынку не просесть», — добавил эксперт.
В заключение Березин усомнился в том, что россияне начнут массово распродавать недвижимость в Черногории.
«Очень многие граждане России успели получить гражданство Черногории. Россияне — самая многочисленная группа инвесторов, которые получили черногорское гражданство. Эта программа работала еще три-четыре года назад, там были очень демократичные и интересные условия, в том числе через покупку недвижимости. Соответственно, очень многие собственники черногорской недвижимости имеют паспорт гражданина Черногории, для них эти ограничения не столь существенны. Думаю, доля тех, кто откажется от недвижимости в Черногории и захочет быстро ее продать, в той или иной степени будет компенсирована теми, кто захочет ее купить. Появились предложения, есть и скидки на 10-20%, но важно понимать, что недвижимость в Черногории, особенно новые престижные объекты довольно значительно дорожали. Черногория по-прежнему очень недорогая страна, за исключением некоторых элитных объектов, средние цены здесь дешевле 1500-2000 евро за квадратный метр. На этом многие постараются сыграть без особого убытка для себя», — подытожил он.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что для получения шенгенской визы сейчас нужен счастливый случай, с введением виз в Черногорию поездки в эту страну еще больше затруднятся, но в качестве альтернативы у россиян есть порядка 100 прямых направлений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия включила Россию в «черный список» по борьбе с отмыванием денег
- «ВНЖ за 200 тысяч»: В России объяснили просевший спрос на недвижимость в Черногории
- Депутат Бурматов пообещал московским ветеринарам-«весельчакам» пять лет тюрьмы
- В Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину
- Экс-сенатор рассказал, почему медсестры бегут из профессии
- Аналитик спрогнозировал возврат доллара к 80 рублям к концу 2025 года
- США изучают опыт России при подготовке к ЧМ-2026
- Собянин исключил запрет самокатов и заявил о необходимости «наведения порядка»
- Без хмеля не сумели: Россия на 95% зависит от сырья для производства пива
- Булыкин уверен, что болельщики «Локомотива» простят Баринова за переход в ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru