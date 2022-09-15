«Нужны полмиллиона рабочих»: Строители оправдали призыв корейцев и осужденных на стройки

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на стройки в России могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Кроме того, в строительстве могут задействовать 20-50 тысяч северокорейских рабочих. По мнению Глушкова, привлечение неквалифицированной рабочей силы становится всё более и более актуальным.

«Стройка во все времена была трудовым ресурсом. Раньше большую часть неквалифицированной рабочей силы заменяли мигранты из ближнего зарубежья. Сейчас с учётом ковидных ограничений и экономической ситуации поток мигрантов значительно сократился, при этом объёмы строительства продолжают расти. Следовательно, потребность в рабочей силе остаётся крайне актуальной, в целом по России необходимо полмиллиона рабочих. Так что мера, предложенная Хуснуллиным, вынужденная», — сказал Глушков.

По словам собеседника НСН, привлечение заключённых на стройки нельзя назвать нововведением.

«Труд заключённых давно используется строительными организациями, в первую очередь, когда это стройка в небольших городах, когда нет сложностей с обеспечением отдельного режима на строительном объекте, нет возможности задействовать в работах местное население. Просто в сложившейся ситуации это явление принимает более крупные масштабы. Однако в этом случае к работодателю предъявляются достаточно серьёзные требования: он должен и обеспечить заработную плату конвою, и организовать питание. Зачастую, особенно в крупных городах, где существует обширный рынок рабочей силы, такие предложения становятся неконкурентоспособными, потому что труд рабочего обходится дешевле, чем труд заключённого», — подчеркнул президент «НОСТРОЙ».