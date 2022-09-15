«Нужны полмиллиона рабочих»: Строители оправдали призыв корейцев и осужденных на стройки
Привлечение заключённых и рабочих из Северной Кореи на стройки поможет компенсировать нехватку специалистов разного уровня, заявил НСН президент ассоциации «Национальное объединение строителей».
Помощь осужденных и северокорейских специалистов на стройках сейчас придётся как нельзя кстати: сейчас в России не хватает полмиллиона рабочих, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на стройки в России могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Кроме того, в строительстве могут задействовать 20-50 тысяч северокорейских рабочих. По мнению Глушкова, привлечение неквалифицированной рабочей силы становится всё более и более актуальным.
«Стройка во все времена была трудовым ресурсом. Раньше большую часть неквалифицированной рабочей силы заменяли мигранты из ближнего зарубежья. Сейчас с учётом ковидных ограничений и экономической ситуации поток мигрантов значительно сократился, при этом объёмы строительства продолжают расти. Следовательно, потребность в рабочей силе остаётся крайне актуальной, в целом по России необходимо полмиллиона рабочих. Так что мера, предложенная Хуснуллиным, вынужденная», — сказал Глушков.
По словам собеседника НСН, привлечение заключённых на стройки нельзя назвать нововведением.
«Труд заключённых давно используется строительными организациями, в первую очередь, когда это стройка в небольших городах, когда нет сложностей с обеспечением отдельного режима на строительном объекте, нет возможности задействовать в работах местное население. Просто в сложившейся ситуации это явление принимает более крупные масштабы. Однако в этом случае к работодателю предъявляются достаточно серьёзные требования: он должен и обеспечить заработную плату конвою, и организовать питание. Зачастую, особенно в крупных городах, где существует обширный рынок рабочей силы, такие предложения становятся неконкурентоспособными, потому что труд рабочего обходится дешевле, чем труд заключённого», — подчеркнул президент «НОСТРОЙ».
Также Глушков выразил озабоченность, что у заключённых нет стимула к эффективной работе.
«Если у наёмных работников сдельная оплата труда, то, как правило, у заключённых это почасовая оплата, гарантирующая минимальный уровень оплаты труда в час. Часто это негативно влияет на производительность», — отметил Глушков.
Эксперт при этом высоко оценил квалификацию рабочих из Северной Кореи.
«Северокорейцы исторически имеют специфику производственной эффективности — это штукатурка, бетонные работы, отделочные работы, связанные с укладкой плитки, нанесением декоративных фасадов. Здесь они показывают высокую производительность труда. Кроме того, это высокоорганизованная рабочая сила с высоким уровнем дисциплины, все взаимоотношения осуществляются исключительно между юридическими лицами, поэтому все расчёты максимально прозрачные», — заявил собеседник НСН.
Глушков уверен, что высокая производительность труда северокорейских рабочих не отразится на деятельности частных ремонтно-отделочных бригад.
«Производительность — это итоговый результат заработка. Стоимость зависит от объёма, и рабочий получает сдельную оплату. У северокорейских строителей расценки даже несколько ниже. Их высокая эффективность могла бы помешать частникам, если бы у нас был избыток рабочей силы. Думаю, что сейчас работы хватает на всех», — сказал президент «НОСТРОЙ».
Также Глушков отметил, что при налаженном механизме подтверждения квалификации иностранных рабочих можно будет увеличить число узкопрофильных специалистов.
«Сегодня есть пилотный проект республики Узбекистан, позволяющий оценить уровень знаний рабочего, подтвердить его квалификацию перед въездом в Россию. Когда идёт найм иностранца, пусть даже обладающего профильным образованием, никаких документов, подтверждающих уровень его подготовки, не существует. При грамотной настройке этого механизма иностранные специалисты смогут трудиться не только разнорабочими, но и работать по своей специальности — сварщиками, каменщиками, машинистами башенного крана и так далее. Полагаю, что это существенно расширило бы нишу для иностранной рабочей силы и позитивно сказалось на уровне заработка», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее председатель правления национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности Сергей Быстров заявил, что на стройках в России работают более 5 тысяч заключённых.
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